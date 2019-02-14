Ahmet Parlak, sözü ve bestesi Sıla'ya ait olan 'İnşallah' şarkısını müzik severlerin beğenisine sundu
"İsyan" şarkısı ile yıldızı parlayan AhmetParlak, bu kez sözü ve bestesi Sıla'ya ait olan 'İnşallah' şarkısını coverlayıp müzik severlerin beğenisine sundu. Klip, Hak Yapım etiketi ile dijital kanallarda yayında...
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