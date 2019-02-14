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  • 14.02.2019
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, sözü ve bestesi Sıla'ya ait olan 'İnşallah' şarkısını müzik severlerin beğenisine sundu

Ahmet parladı!
"İsyan" şarkısı ile yıldızı parlayan Ahmet Parlak, bu kez sözü ve bestesi Sıla'ya ait olan 'İnşallah' şarkısını coverlayıp müzik severlerin beğenisine sundu. Klip, Hak Yapım etiketi ile dijital kanallarda yayında...

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