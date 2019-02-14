Geçtiğimiz ay kendisinden 28 yaş küçük spiker Nihan Ünsal'la nişanlanan 58 yaşındaki oyuncu Burak Sergen, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Sergen, ilişkisiyle ilgili yapılan yorumlara şu sözleriyle veryansın etti: "Nihan, 30 yaşında olan bir insan. Önemli olan insanların birbirini sevmesidir. Aşk hiç bir zaman engel tanımaz. Nihan Ünsal da "Çocuk gelin yakıştırmaları çok çirkin. Ben 30 yaşında bir insanım" dedi.



Sergen'in nişanlısıyla çıktığı alışveriş turuna önceki evliliğinden olan oğlu Cansın da eşlik etti.

Aydın Hamza