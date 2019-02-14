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  • 14.02.2019
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28 yaş küçük spiker 'la nişanlanan 58 yaşındaki oyuncu 'den zehir zemberek sözler!

58 yaşındaki , kendisinden 28 yaş küçük nişanlısıyla ilgili ‘ yakıştırmaları çirkin. Nihan, 30 yaşında’ dedi...

Ne çocuğu 30 yaşında!

Geçtiğimiz ay kendisinden 28 yaş küçük spiker Nihan Ünsal'la nişanlanan 58 yaşındaki oyuncu Burak Sergen, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Sergen, ilişkisiyle ilgili yapılan yorumlara şu sözleriyle veryansın etti: "Nihan, 30 yaşında olan bir insan. Önemli olan insanların birbirini sevmesidir. Aşk hiç bir zaman engel tanımaz. da "Çocuk gelin yakıştırmaları çok çirkin. Ben 30 yaşında bir insanım" dedi.

Sergen'in nişanlısıyla çıktığı alışveriş turuna önceki evliliğinden olan oğlu Cansın da eşlik etti.

Aydın Hamza

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