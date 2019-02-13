Büyük usta Kayahan'ın unutulmaz şarkılarının senfonik olarak seslendirildiği "Yolu Sevgiden Geçen Şarkılar Senfonik Projesi"nin ikincisi 24 Şubat'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşecek. İpek Açar'a dünyaca ünlü tenor, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan eşlik edecek. Açar'ın nişanlısı Alper Kömürcü de orkestra şefliğini üstlenecek.
- Saklambaç
- 13.02.2019
- Gazete
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