Başarılı müzisyen Bedük, geçtiğimiz günlerde Molatik adlı Youtube kanalının konuğu oldu. Bedük, son klibi "We Dance"la ilgili şunları söyledi: "2017 Türkiye güzeline lahmacun yedirdik klipte daha ne olsun? Her zaman bizde sürpriz var." Bedük, Aslı Sümen'in klipte danslarıyla efsane bir iş çıkardığını da belirtti...
- Saklambaç
- 12.02.2019
- Gazete
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