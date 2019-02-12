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  • 12.02.2019
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, adlı kanalının konuğu oldu

Lahmacun güzeli!
Başarılı müzisyen Bedük, geçtiğimiz günlerde Molatik adlı kanalının konuğu oldu. , son klibi "We Dance"la ilgili şunları söyledi: "2017 güzeline lahmacun yedirdik klipte daha ne olsun? Her zaman bizde sürpriz var." Bedük, Aslı Sümen'in klipte danslarıyla efsane bir iş çıkardığını da belirtti...

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