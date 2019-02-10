Geçtiğimiz yıllarda VIP minibüsünü satan Megastar, yenisini almak için kesenin ağzını açtı. Ünlü sanatçı, trafikteyken de işlerini halletmek için Brabus'un Mercedes-Benz Sprinter'a entegre ettiği yeni VIP toplantı odalı minibüsünü satın aldı.
- Saklambaç
- 10.02.2019
- Gazete
Tarkan kesenin ağzını açtı! Tarkan VIP minibüs aldı
Megastar Tarkan, kendisi ve ailesinin rahatı için kesenin ağzını açtı. Ünlü sanatçı, 1 milyon 360 bin liraya satın aldığı VIP minibüsün içine 4 boyutlu sinema ve ses sistemi kurdurup özel olarak dekore ettirdi.
Geçtiğimiz yıllarda VIP minibüsünü satan Megastar, yenisini almak için kesenin ağzını açtı. Ünlü sanatçı, trafikteyken de işlerini halletmek için Brabus'un Mercedes-Benz Sprinter'a entegre ettiği yeni VIP toplantı odalı minibüsünü satın aldı.
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