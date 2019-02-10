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  • 10.02.2019
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kesenin ağzını açtı! Tarkan minibüs aldı

Megastar , kendisi ve ailesinin rahatı için kesenin ağzını açtı. sanatçı, 1 milyon 360 bin liraya satın aldığı minibüsün içine 4 boyutlu sinema ve ses sistemi kurdurup özel olarak dekore ettirdi.



Geçtiğimiz yıllarda VIP minibüsünü satan Megastar, yenisini almak için kesenin ağzını açtı. Ünlü sanatçı, trafikteyken de işlerini halletmek için Brabus'un Mercedes-Benz Sprinter'a entegre ettiği yeni VIP toplantı odalı minibüsünü satın aldı.

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