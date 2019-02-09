Beyza Şekerci, önceki gün oyuncu eşi Engin Hepileri ile 4 aylık oğulları Can'ın fotoğrafını paylaştı. Şekerci, birbirine çok benzeyen baba-oğul için 'copy-paste' (kopyalayapıştır) esprisi yaptı.
Beyza Şekerci, önceki gün oyuncu eşi Engin Hepileri ile 4 aylık oğulları Can'ın fotoğrafını paylaştı. Şekerci, birbirine çok benzeyen baba-oğul için 'copy-paste' (kopyalayapıştır) esprisi yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.