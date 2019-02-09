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  • 09.02.2019
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, ile 4 aylık oğulları Can'ın fotoğrafını paylaştı

Copy paste

Beyza Şekerci, önceki gün oyuncu eşi Engin Hepileri ile 4 aylık oğulları Can'ın fotoğrafını paylaştı. Şekerci, birbirine çok benzeyen baba-oğul için 'copy-paste' (kopyalayapıştır) esprisi yaptı.

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