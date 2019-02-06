Uzun süredir ortalarda görünmeyen Nur Fettahoğlu, önceki akşam iş adamı eşi Levent Veziroğlu ile Bebek Lucca çıkışı objektife takıldı. İkilinin çevresini çıkışta çiçekçiler sardı. Güzel oyuncu, çiçekçilerin başından aşağı gül yaprakları dökerek jest yapmasına ise şaşırdı.
Çiçekçilerin jestine eşi gibi hazırlıksız yakalanan Veziroğlu, o esnada burnunu silmekle meşguldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.