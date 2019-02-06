Uzun süredir ortalarda görünmeyen Nur Fettahoğlu, önceki akşam iş adamı eşi Levent Veziroğlu ile Bebek Lucca çıkışı objektife takıldı. İkilinin çevresini çıkışta çiçekçiler sardı. Güzel oyuncu, çiçekçilerin başından aşağı gül yaprakları dökerek jest yapmasına ise şaşırdı.

Çiçekçilerin jestine eşi gibi hazırlıksız yakalanan Veziroğlu, o esnada burnunu silmekle meşguldü.