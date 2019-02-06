Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 06.02.2019
  • Gazete

, önceki akşam eşi ile çıkışı objektife takıldı

Gülümseten jest

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Nur Fettahoğlu, önceki akşam eşi Levent Veziroğlu ile çıkışı objektife takıldı. İkilinin çevresini çıkışta çiçekçiler sardı. Güzel oyuncu, çiçekçilerin başından aşağı gül yaprakları dökerek jest yapmasına ise şaşırdı.
Çiçekçilerin jestine eşi gibi hazırlıksız yakalanan Veziroğlu, o esnada burnunu silmekle meşguldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriNur Fettahoğlu, önceki akşam iş adamı eşi Levent Veziroğlu ile Bebek Lucca çıkışı objektife takıldı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri