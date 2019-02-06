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  • 06.02.2019
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, ve oğluyla 'nda güzel havanın tadını çıkardı

Bebek'te aile saadeti
Son şarkısı 'Bir İhtimal Biliyorum' ile müzik listelerini sallayan Gülşen, önceki gün müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu ve oğluyla Bebek Parkı'nda güzel havanın tadını çıkardı. Ünlü sanatçı ile eşine, Azur'un bakıcısı da eşlik etti.

Telif haklarıyla ilgili çıkacak olan yasa hatırlatılan , "Üreten tarafta olduğumuz için her olumlu gelişme bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Aydın HAMZA

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