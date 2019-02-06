Son şarkısı 'Bir İhtimal Biliyorum' ile müzik listelerini sallayan Gülşen, önceki gün müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu ve oğluyla Bebek Parkı'nda güzel havanın tadını çıkardı. Ünlü sanatçı ile eşine, Azur'un bakıcısı da eşlik etti.
Telif haklarıyla ilgili çıkacak olan yasa hatırlatılan Gülşen, "Üreten tarafta olduğumuz için her olumlu gelişme bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.
Aydın HAMZA
Telif haklarıyla ilgili çıkacak olan yasa hatırlatılan Gülşen, "Üreten tarafta olduğumuz için her olumlu gelişme bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.
Aydın HAMZA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.