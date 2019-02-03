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  • 03.02.2019
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, dergisi için kırmızılar içerisinde pozlar verdi

Kırmızılı dönüş
Uzun süredir gözlerden uzak olan Nehir Erdoğan, dergisi için kırmızılar içerisinde pozlar verdi. Ressam Renan Kaleli'yle birlikte olan güzel oyuncu, aşkla ilgili ise şöyle dedi:
"Aşk, her yerde. Bazen onu görmeyi seçiyoruz, bazen de duymuyoruz acı çekiyoruz." , oyunculuk için ise "Kendini anlatma hali" yorumu yaptı.

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