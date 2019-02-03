Uzun süredir gözlerden uzak olan Nehir Erdoğan, MAG dergisi için kırmızılar içerisinde pozlar verdi. Ressam Renan Kaleli'yle birlikte olan güzel oyuncu, aşkla ilgili ise şöyle dedi:
"Aşk, her yerde. Bazen onu görmeyi seçiyoruz, bazen de duymuyoruz acı çekiyoruz." Nehir Erdoğan, oyunculuk için ise "Kendini anlatma hali" yorumu yaptı.
"Aşk, her yerde. Bazen onu görmeyi seçiyoruz, bazen de duymuyoruz acı çekiyoruz." Nehir Erdoğan, oyunculuk için ise "Kendini anlatma hali" yorumu yaptı.
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