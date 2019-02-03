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  • 03.02.2019
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Türk tasarımlarından vazgeçmiyor

Kraliyetin eltileri, Türk tasarımlarından vazgeçmiyor... Charles’ın 2. eşi , ’den aldığı çantayla görüntülendi.

Turkish Royal

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin üyeleri bugüne kadar birçok kez Türk tasarımlarını seçti. Prenslerle evli olan Kate Middleton ve Meghan Markle, dünyaca ünlü Türk modacı Erdem Moralıoğlu'nun diktiği elbiseleri giydi.

Hatta Middleton, geçtiğimiz günlerde 'den aldığı çantayla görüntülendi. Son olarak ise Prens Charles'ın eşi Camilla Parker Bowles, Türk tasarımlarına göz dikti. O da Türkiye'den 'Mehry mu' markalı bir çanta sipariş etti...

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