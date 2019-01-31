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  • 31.01.2019
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Naomi, grubunun üyesi ile aşk yaşıyor

Naomi, grubunun üyesi ile aşk yaşıyor. İkilinin arasında 23 yaş fark bulunuyor.

Aşkın yaşı yok!

90'lı yılların en ünlü top modellerinden Naomi Campbell (48), şarkıcı Liam Payne (25) ile aşk yaşamaya başladı. Instagram hesaplarından birbirlerine mesaj atan ikili, geçtigimiz günlerde Londra'da birlikte görüntülendi. İddialara göre Campbell ve Payne, O2 Arena'da Nijeryalı şarkıcı Davido'nun konserini özel suitte oturarak izledi. Konser çıkışında Payne'in elini, Campbell'in beline doladığı öğrenildi...

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