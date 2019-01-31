90'lı yılların en ünlü top modellerinden Naomi Campbell (48), şarkıcı Liam Payne (25) ile aşk yaşamaya başladı. Instagram hesaplarından birbirlerine mesaj atan ikili, geçtigimiz günlerde Londra'da birlikte görüntülendi. İddialara göre Campbell ve Payne, O2 Arena'da Nijeryalı şarkıcı Davido'nun konserini özel suitte oturarak izledi. Konser çıkışında Payne'in elini, Campbell'in beline doladığı öğrenildi...