Demet Akalın, önceki akşam Poll Production organizasyonu ve Halkbank sponsorluğunda gerçekleşen 'Halkın Yıldızları' konserleri kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde sevenleriyle buluştu.



Konserde Akalın, evlilik düşündüklerini söyleyen bir çifti sahneye davet etti. Sahnede evlilik teklifi alan hayranına Demet Akalın, düğün hediyesi olarak 35 bin lira değerinde 1.20 karat pırlanta yüzük hediye etti.