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’li ’la aşk yaşamaya başladı

’li , İngiliz oyuncu ’ten ayrıldı. ’la aşk yaşamaya başladı. İkili, tatiline çıktı

Taze Kaan

Adriana Lima-Metin Hara aşkından sonra bir yıldız daha yla ilişki yaşamaya başladı. ABD'li model Jessica Michel Serfaty, ünlü Firefly girişiminin kurucularından Kaan Günay ile yeni bir aşka yelken açtı.

Dünyaca ünlü model, yeni aşkıyla Afrika turuna çıktı. Geçtiğimiz günlerde de Tanzanya'dan sevgilisiyle fotoğraf paylaştı.



BANA İLHAM VERİYORLAR
Ancak in takipçileri, Günay'ı eski sevgilisi Ed Westwick sandı. Bazı dikkatli takipçiler ise Jessica'nın öpüştüğü kişinin Türk işadamı olduğunu yazdı. Öte yandan 'li manken , Lima ve Hara'nın aşk yaşadığı dönemde "Örnek aldığım bir ilişki. Kurdukları her cümleyle, bana ilham veriyorlar" yorumu yapmıştı.



Michel, Kaan Günay'dan önce Gossip Girl dizisi ile tanınan ile ilişki yaşıyordu.
Kaan Günay'ın kurucusu olduğu Firefly, Uber gibi paylaşımlı araçlara bir reklam platformu sunuyor. Firma, geçtiğimiz Aralık 21,5 milyon dolarlık yatırım almasıyla çok konuşulmuştu.



YILDIZ MODELE TÜRK SEVGİLİ
, gittiği her yerde yakın bir tarihte aşkları biten ve Adrina Lima'ya özendiğini söylüyordu.
Eski eşi Ididia Serfaty'nin soyadını kullanan 27 yaşındaki modelin bir çocuğu bulunuyor.

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