Adriana Lima-Metin Hara aşkından sonra bir yıldız daha Türk işadamıyla ilişki yaşamaya başladı. ABD'li model Jessica Michel Serfaty, ünlü Firefly girişiminin kurucularından Kaan Günay ile yeni bir aşka yelken açtı.

Dünyaca ünlü model, yeni aşkıyla Afrika turuna çıktı. Geçtiğimiz günlerde de Tanzanya'dan sevgilisiyle fotoğraf paylaştı.





BANA İLHAM VERİYORLAR

Ancak seksi modelin takipçileri, Günay'ı eski sevgilisi Ed Westwick sandı. Bazı dikkatli takipçiler ise Jessica'nın öpüştüğü kişinin Türk işadamı Kaan Günay olduğunu yazdı. Öte yandan ABD'li manken Jessica Serfaty, Lima ve Hara'nın aşk yaşadığı dönemde "Örnek aldığım bir ilişki. Kurdukları her cümleyle, bana ilham veriyorlar" yorumu yapmıştı.





Michel, Kaan Günay'dan önce Gossip Girl dizisi ile tanınan Ed Westwick ile ilişki yaşıyordu.

Kaan Günay'ın kurucusu olduğu Firefly, Uber gibi paylaşımlı araçlara bir reklam platformu sunuyor. Firma, geçtiğimiz Aralık 21,5 milyon dolarlık yatırım almasıyla çok konuşulmuştu.





YILDIZ MODELE TÜRK SEVGİLİ

Jessica Michel Serfaty, gittiği her yerde yakın bir tarihte aşkları biten Metin Hara ve Adrina Lima'ya özendiğini söylüyordu.

Eski eşi Ididia Serfaty'nin soyadını kullanan 27 yaşındaki modelin bir çocuğu bulunuyor.