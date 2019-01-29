Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'nun oğlunun annesi Petek Ertüre, sömestr tatili için önceki gün soluğu Uludağ'da aldı. Ertüre, beş yaşındaki oğlu Ali Ege ile kar motoruna binip karlar üzerinde gezintiye çıktı.

Minik Ali Ege, babasına ait Ağaoğlu Otel'in pistinde keyif sürdü. Ali Ege'nin annesinin kontrolünde kar motoruna binmesi ise "Küçük ağa büyümüş" esprisi yaptırdı.

Karlar üzerinde gezintiye çıkan anne ile oğlu, daha sonra objektiflere böyle mutluluk pozları verdi. Karlar üzerinde gezintiye çıkan anne ile oğlu, daha sonra objektiflere böyle mutluluk pozları verdi.