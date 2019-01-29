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  • 29.01.2019
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Ünlü ’nun oğlu minik Ağa büyüdü

Minik Ağa büyüdü

Ünlü 'nun oğlunun annesi , sömestr tatili için önceki gün soluğu Uludağ'da aldı. Ertüre, beş yaşındaki oğlu ile kar motoruna binip karlar üzerinde gezintiye çıktı.

Minik Ali Ege, babasına ait Ağaoğlu Otel'in pistinde keyif sürdü. Ali Ege'nin annesinin kontrolünde kar motoruna binmesi ise "Küçük ağa büyümüş" esprisi yaptırdı.

Karlar üzerinde gezintiye çıkan anne ile oğlu, daha sonra objektiflere böyle mutluluk pozları verdi. Karlar üzerinde gezintiye çıkan anne ile oğlu, daha sonra objektiflere böyle mutluluk pozları verdi.

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