Halkın Yıldızları Haliç’i coşturdu

Pop ve arabesk müziğin iki güçlü sesi Bendeniz ve Serkan Kaya, önceki akşam Poll Production organizasyonu ve Halkbank sponsorluğunda gerçekleşen 'Halkın Yıldızları' konserleri kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde müzikseverlerle buluştu. 'Biri Var' şarkısını birlikte seslendiren ikili, sevenlerini coşturdu...
- Saklambaç
- 27.01.2019
- Gazete
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