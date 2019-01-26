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  • 26.01.2019
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ile Milano'da evlendi

Dünyaca ünlü piyanist , 3 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi ile İtalya’da evlendi.

Mutluluk sayfası
Büyük aşk evlilikle perçinlendi. , 3 yıldır birlikte olduğu İzmirli sevgilisi piyanist ile İtalya'nın Milano kentinde dünyaevine girdi. Türkiye Cumhuriyeti Milano Başkonsolusu Özgür Uludüz'ün kıydığı nikahın şahitliğini yakın dostları Kadir Dursun ve Haldun Demirhisar yaparken, Ece Dağıstan'ın nikah şahitliğini ise yakın arkadaşları Esra Erlevent ve Hande Yılmaz üstlendi. Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu'nda kıyılan nikaha çiftin yakın dostları katıldı.

MİLANO'DA KONSER VERECEK
Çift, düğünlerini bu yaz Türkiye'de yapacağını açıkladı. Bu arada Fazıl Say, İtalya turnesi kapsamında yarın dünyanın en önemli konser salonlarından biri olan Milano Teatro alla Scalada konser verecek. Say'ın İtalya turnesi Bologna, Floransa ve Torino konserleriyle devam edecek.

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