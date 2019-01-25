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  • 25.01.2019 19:02
  • Son Güncelleme: 25.01.2019 19:06

Ünlü piyanist ve , Milano’da evlendi! İşte Fazıl Say - Ece Dağıstan nikahından kareler...

Dünyaca ünlü piyanist , üç yıldır birlikte olduğu İzmirli sevgilisi piyanist ile ’nın Milano kentinde evlendi. ’nin Milano Başkonsolosluğu’nda kıyılan nikaha Fazıl Say - Ece Dağıstan çiftinin yakın dostları katıldı.



Fazıl Say, bugün sevgilisi Ece Dağıstan ile Milano'da nikah masasına oturdu. Türkiye Cumhuriyeti Milano Başkonsolusu Özgür Uludüz'ün kıydığı nikahın şahitliğini yakın dostları Kadir Dursun ve Haldun Demirhisar yaparken, Ece Dağıstan'ın nikah şahitliğini ise yakın arkadaşları Esra Erlevent ve Hande Yılmaz yaptı.

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