Fazıl Say, bugün sevgilisi Ece Dağıstan ile Milano'da nikah masasına oturdu. Türkiye Cumhuriyeti Milano Başkonsolusu Özgür Uludüz'ün kıydığı nikahın şahitliğini yakın dostları Kadir Dursun ve Haldun Demirhisar yaparken, Ece Dağıstan'ın nikah şahitliğini ise yakın arkadaşları Esra Erlevent ve Hande Yılmaz yaptı.
Ünlü piyanist Fazıl Say ve Ece Dağıstan, Milano’da evlendi! İşte Fazıl Say - Ece Dağıstan nikahından kareler...
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, üç yıldır birlikte olduğu İzmirli sevgilisi piyanist Ece Dağıstan ile İtalya’nın Milano kentinde evlendi. Türkiye’nin Milano Başkonsolosluğu’nda kıyılan nikaha Fazıl Say - Ece Dağıstan çiftinin yakın dostları katıldı.
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