Pop müziğin başarılı ismi Nihan Akın'dan alkışlık hareket... Ünlü şarkıcı önümezdeki günlerde Almanya'nın Stuttgart şehrinde engelli çocuklar için düzenlenecek konserde sahneye çıkacak. Biletleri tükenmek üzere olan etkinlikten elde edilen parayla engelli çocuklar Antalya'da yunus terapisi görecek.
- Saklambaç
- 22.01.2019
- Gazete
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