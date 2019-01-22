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  • 22.01.2019
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'dan alkışlık hareket

İyilik 'Akın’ı
Pop müziğin başarılı ismi Nihan Akın'dan alkışlık hareket... Ünlü şarkıcı önümezdeki günlerde Almanya'nın Stuttgart şehrinde için düzenlenecek konserde sahneye çıkacak. Biletleri tükenmek üzere olan etkinlikten elde edilen parayla engelli çocuklar Antalya'da yunus terapisi görecek.

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