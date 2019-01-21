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  • 21.01.2019
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Sosyetik usta

İşadamı , önceki gün firmasının üstlendiği bir inşaat projesini ziyaret etti. Leblebici, eline malayı alıp işçilerle birlikte sıva yaptı

Sosyetik usta

Aşkı 'la gittiği Finlandiya tatilden dönen Altuğ Leblebici, işlerinin başına koyuldu. Maden ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren işadamı, önceki gün inşası devam eden bir projeyi inceledi. Her detayla yakından ilgilenen işadamı, bir ara malayı eline alıp sıva yaptı.

37 yaşındaki işadamı, bu anları da "İş başa düştü" notuyla 'da paylaştı. Bu arada Aslışah Alkoçlar ise şu sıralar aldığı profesyonel aşçılık eğitiminin ardından ailesinin sahibi olduğu otellerde çalışmaya başlayacak.


'İŞ BAŞA DÜŞTÜ'

İnşaat projesinin her detayıyla yakından ilgilenen , güvenlik önlemlerini aldıktan sonra işçilerle birlikte böyle sıva yaptı.

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