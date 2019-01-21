Sosyetik usta

Aşkı Aslışah Alkoçlar'la gittiği Finlandiya tatilden dönen Altuğ Leblebici, işlerinin başına koyuldu. Maden ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren işadamı, önceki gün inşası devam eden bir projeyi inceledi. Her detayla yakından ilgilenen işadamı, bir ara malayı eline alıp sıva yaptı.



37 yaşındaki işadamı, bu anları da "İş başa düştü" notuyla Instagram'da paylaştı. Bu arada Aslışah Alkoçlar ise şu sıralar aldığı profesyonel aşçılık eğitiminin ardından ailesinin sahibi olduğu otellerde çalışmaya başlayacak.





'İŞ BAŞA DÜŞTÜ'



İnşaat projesinin her detayıyla yakından ilgilenen Altuğ Leblebici, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra işçilerle birlikte böyle sıva yaptı.