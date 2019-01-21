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  • 21.01.2019
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ile 'den aşk deparı

Türkiye Eski Güzeli ile bir buçuk yıldır yasak aşk yaşadığı iddia edilen evli işadamı , önceki gün Nişantaşı’nda objektife yakalandı. Panik yapan ikili, depara kalkıp hızla mekanı terk etti.

Aşk deparı
Eski manken Sinem Güven, önceki gün Nişantaşı'nda panik dolu anlar yaşadı. Snobmagazin'in haberine göre Berent Akdemir ile bir buçuk yıldır gözlerden uzak aşk yaşayan Güven, City's çıkışı bir kafede işadamıyla objektife yakalandı. İkili, objektifi fark edince mekanı terk etti. Çiftin kaçışı ise sonradan anlaşıldı.

Objektifi görünce kaçtılar

İsveçli eski fotomodel Tove Kristina Johansen, kendisine 3 yıl önce boşanma davası açan 16 yıllık eşi Berent Akdemir'e ihanet gerekçesiyle karşı dava açmıştı. Johansen, Akdemir'in Güven'le fotoğraflarını da mahkemeye delil olarak sunmuştu. Geçtiğimiz aylarda ara kararını açıklayan mahkeme, Akdemir'in Johansen'e aylık 5 bin lira nafaka ödemesine karar verdi. Güven ile Akdemir'in aşk deparının, davanın seyrini değiştirip değiştirmeyeceği ise şimdiden merak konusu...



GÖZLER ONDA
Eşinin kendisini 'le aldattığını iddia eden Johansen, 2 milyon lira tazminat talep etmişti. Şimdi gözler Johansen'e çevrildi.



Kızının babası Murat Ersönmez'le 11 yıllık evliliğini 2015'te bitiren Sinem Güven, Berent Akdemir'le yasak aşk iddiasıyla gündemde.

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