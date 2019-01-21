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  • 21.01.2019
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Prensese veda

, 15 yıldır baktığı ve ‘prensesim’ diye sevdiği kedisinin önceki gün ölümüyle sarsıldı.

Prensese veda
Cemiyet hayatının hayvansever isimlerinden Bettina Machler, önceki gün kedisi Mochali'yi kaybetti. Ünlü iş kadını sevimli dostunu kaybetmenin acısını da sosyal medyada şu sözlerle dile getirdi: "Benim küçük tatlı prensesim, seni sonsuza kadar özleyeceğiz. Sen bize 15 yıl boyunca neşe ve sevgi verdin. Senin nazik varlığını özleyeceğim." Machler'in yakın dostları "Çok üzgünüz" diye attıkları mesajlarla iş kadınının acısını paylaştı.





15 YILLIK DOSTUNUN ACISINI YAŞIYOR

, 15 yıl önce sahiplendiği kedisi Mochali'nin ölümüyle derin üzüntüye boğuldu.

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