Brad Pitt, Angelina Jolie'den boşandı. Yine Hollywood'a yelken açtı. Pitt'in, ünlü oyuncu Charlize Theron ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemini salladı. İddiaya göre 43 yaşındaki Charlize Theron ile 55 yaşındaki Pitt'i, ünlü aktrisin eski sevgilisi Sean Penn tanıştırdı. Pitt ve Theron, geçen hafta Roma filminin gösterimine katıldı. Etkinliğe sonradan giden Pitt'in tüm gece Theron'un yanından ayrılmadığı kulaktan kulağa yayıldı.
- Saklambaç
- 21.01.2019
- Gazete
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