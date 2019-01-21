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  • 21.01.2019
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 Pitt, ile aşk yaşıyor

Angelina Pitt’ti!
Brad Pitt, 'den boşandı. Yine Hollywood'a yelken açtı. Pitt'in, ünlü oyuncu ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemini salladı. İddiaya göre 43 yaşındaki Charlize Theron ile 55 yaşındaki Pitt'i, ünlü aktrisin eski sevgilisi tanıştırdı. Pitt ve Theron, geçen hafta Roma filminin gösterimine katıldı. Etkinliğe sonradan giden Pitt'in tüm gece Theron'un yanından ayrılmadığı kulaktan kulağa yayıldı.

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