oyuncuyüzü gibikalbinin de güzel olduğunubir kez daha gösterdi.olan ve yıllardıryer aldığı sosyal sorumlulukprojeleriyle çocuklar için çalışanBüyüküstün, bu kez desevindirdi. Güzel oyuncu,hayranı olankendisiyle görüşmek istediğiniöğrenince hemen harekete geçti.