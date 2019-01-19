Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, yüzü gibi kalbinin de güzel olduğunu bir kez daha gösterdi. UNICEF'in 'İyi Niyet Elçisi' olan ve yıllardır yer aldığı sosyal sorumluluk projeleriyle çocuklar için çalışan Büyüküstün, bu kez de Peru'daki bir miniği sevindirdi. Güzel oyuncu, hayranı olan 9 yaşındaki lösemi hastası Juanjo Jose Deza'nın kendisiyle görüşmek istediğini öğrenince hemen harekete geçti.
- Saklambaç
- 19.01.2019
- Gazete
Tuba Büyüküstün'den alkışlık hareket! Tuba Büyüküstün, Peru'daki minik hayranını arayarak moral verdi
Tuba Büyüküstün'den alkışlık hareket… Ünlü oyuncu, kendisiyle tanışmak isteyen Peru’daki lösemi hastası minik bir hayranını arayıp ona Türkiye’den moral verdi...
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, yüzü gibi kalbinin de güzel olduğunu bir kez daha gösterdi. UNICEF'in 'İyi Niyet Elçisi' olan ve yıllardır yer aldığı sosyal sorumluluk projeleriyle çocuklar için çalışan Büyüküstün, bu kez de Peru'daki bir miniği sevindirdi. Güzel oyuncu, hayranı olan 9 yaşındaki lösemi hastası Juanjo Jose Deza'nın kendisiyle görüşmek istediğini öğrenince hemen harekete geçti.
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