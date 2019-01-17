Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 17.01.2019
  • Gazete

13 yıllık aşk

13 yıllık aşk
OYUNCU Nursel Köse, dün 13 yıldır birlikte olduğu Ulrich Mertin ile Akmerkez'de görüntülendi. Dizi çekimlerinden fırsat buldukça kendisine daha fazla vakit harcayan , keman sanatçısı olan Mertin ile bir restoranda yemek yedikten sonra kısa bir alışveriş turu attı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç Haberleri13 yıllık aşk
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri