13 yıllık aşk

OYUNCU Nursel Köse, dün 13 yıldır birlikte olduğu Ulrich Mertin ile Akmerkez'de görüntülendi. Dizi çekimlerinden fırsat buldukça kendisine daha fazla vakit harcayan Nursel Köse, keman sanatçısı olan Mertin ile bir restoranda yemek yedikten sonra kısa bir alışveriş turu attı.
- Saklambaç
- 17.01.2019
- Gazete
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