Hollywood yıldızı Gwyneth Paltrow ile yapımcı ve senarist Brad Falchuk, evlendi. Ancak ünlü oyuncu, eski eşi Chris Martin ile iletişimini kesmedi. Hatta Paltrow, yeni eşi, eski eşi ve onun sevgilisi Dakota Johnson ile birlikte Maldivler'e tatile gitti.
Bu dörtlü, herkesi şaşkına çevirdi. "Eski eşlerin, yeni eşleriyle tatile gitmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Konuyla ilgili "Geniş aile" yorumları geldi.
Bu dörtlü, herkesi şaşkına çevirdi. "Eski eşlerin, yeni eşleriyle tatile gitmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Konuyla ilgili "Geniş aile" yorumları geldi.
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