Formunu korumak için sürekli diyet yapan Brezilyalı model Larissa Gacemer, yine aç kaldı. Gacemer, önceki gün İzmir'deki bir restoranın camından ayva tatlısını hayranlıkla izledi. Spor eğitmeni eşi Burak Gacemer de güzel modelin bu anını böyle fotoğrafladı. Sempatikliğiyle bilinen manken, bu kareye "Ayvayı yedik" notu düştü.
- Saklambaç
- 11.01.2019
- Gazete
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