Can dostları

Güzel oyuncular Sinem Kobal ile Asena Tuğal, hayvan sevgisini yine gözler önüne serdi. Kobal, şimdilerde kafa dinlediği Marmaris'ten 'kızım' dediği köpeğiyle bahçede keyif yaptı.
Tuğal ise 'can dostuyla' bu karesini paylaşıp yüzleri gülümsetti.
Tuğal ise 'can dostuyla' bu karesini paylaşıp yüzleri gülümsetti.
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