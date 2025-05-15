Araba almak için 145 bin TL çeksem bankaya ne öderim? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti taşıt kredisi tablosu

Otomobil sahibi olmak isteyen ya da mevcut aracını yenilemek isteyenler bankaların sunduğu taşıt kredisi kampanyalarını yakından takip ediyor. Birçok banka düşük faizli taşıt kredisi olanaklarıyla öne çıkıyor. Peki araba satın almak için mevcut birikimine ek 145 bin TL kredi çeken biri banka banka ne kadar geri ödeme yapmalı? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti taşıt kredisi ödeme tablolarını listeledik. İşte Mayıs ayı taşıt kredisi kampanyalarına ilişkin merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 15.05.2025 12:20