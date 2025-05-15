Kadraj Galeri Kadraj İkon Araba almak için 145 bin TL çeksem bankaya ne öderim? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti taşıt kredisi tablosu

Araba almak için 145 bin TL çeksem bankaya ne öderim? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti taşıt kredisi tablosu

Otomobil sahibi olmak isteyen ya da mevcut aracını yenilemek isteyenler bankaların sunduğu taşıt kredisi kampanyalarını yakından takip ediyor. Birçok banka düşük faizli taşıt kredisi olanaklarıyla öne çıkıyor. Peki araba satın almak için mevcut birikimine ek 145 bin TL kredi çeken biri banka banka ne kadar geri ödeme yapmalı? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti taşıt kredisi ödeme tablolarını listeledik. İşte Mayıs ayı taşıt kredisi kampanyalarına ilişkin merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 15.05.2025 12:20
Araba almak için 145 bin TL çeksem bankaya ne öderim? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti taşıt kredisi tablosu

Otomobil hayali kuranlar ya da aracını yenilemek isteyenler için bankaların taşıt kredisi kampanyaları yakından takip ediliyor. Birçok banka, düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle dikkat çeken taşıt kredileri sunuyor. Peki elindeki birikimi tamamlamak için 36 ay vadeyle 145 bin TL kredi çekmek isteyen biri hangi bankaya ne kadar geri ödeme yapacak? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Garanti BBVA'nın Mayıs ayı güncel taşıt kredisi taksit tablolarını derledik.

Araba almak için 145 bin TL çeksem bankaya ne öderim? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti taşıt kredisi tablosu

145.000 TL 36 Ay Vadeli Taşıt Kredileri

ZİRAAT BANKASI

  1. Faiz Oranı
  2. %4,79
  3. Aylık Taksit
  4. 10.186,81 TL
  5. Toplam Ödeme
  6. 367.450 TL
Araba almak için 145 bin TL çeksem bankaya ne öderim? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti taşıt kredisi tablosu

VAKIFBANK

  1. Faiz Oranı
  2. %3,49
  3. Aylık Taksit
  4. 8.248,39 TL
  5. Toplam Ödeme
  6. 297.667 TL
Araba almak için 145 bin TL çeksem bankaya ne öderim? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti taşıt kredisi tablosu

HALKBANK

  1. Faiz Oranı
  2. %5,09
  3. Aylık Taksit
  4. 10.655,95 TL
  5. Toplam Ödeme
  6. 384.339 TL
Araba almak için 145 bin TL çeksem bankaya ne öderim? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti taşıt kredisi tablosu

GARANTİ BBVA

  1. Faiz Oranı
  2. %4,09
  3. Aylık Taksit
  4. 9.122,78 TL
  5. Toplam Ödeme
  6. 329.145 TL