Araba almak için 145 bin TL çeksem bankaya ne öderim? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti taşıt kredisi tablosu

Otomobil hayali kuranlar ya da aracını yenilemek isteyenler için bankaların taşıt kredisi kampanyaları yakından takip ediliyor. Birçok banka, düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle dikkat çeken taşıt kredileri sunuyor. Peki elindeki birikimi tamamlamak için 36 ay vadeyle 145 bin TL kredi çekmek isteyen biri hangi bankaya ne kadar geri ödeme yapacak? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Garanti BBVA'nın Mayıs ayı güncel taşıt kredisi taksit tablolarını derledik.