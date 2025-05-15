SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Ali Özgentürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Senarist Ali Özgentürk öldü mü, hastalığı neydi?

Selvi Boylum Al Yazmalım filmi ile tanınan senarist Ali Özgentürk yaşamını yitirdi. Gelişmelerin ardından senarist Ali Özgentürk'ün biyografisine dair detaylar merak ediliyor. Peki Ali Özgentürk kimdir, eşi kim? Ali Özgentürk hastalığı neydi? İşte yaşamına ilişkin detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 13:05 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 13:05
Ali Özgentürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Senarist Ali Özgentürk öldü mü, hastalığı neydi?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Selvi Boylum Al Yazmalım filmi ile tanınan senarist Ali Özgentürk yaşamını yitirdi. Gelişmelerin ardından senarist Ali Özgentürk'ün biyografisine dair detaylar merak ediliyor. İşte yaşamına ilişkin detaylar...

(Sosyal Medya)(Sosyal Medya)

Ali Özgentürk kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ali Habib Özgentürk, 4 Kasım 1945'te Adana'da doğdu. İstanbul Üniversitesi'nde felsefe ve sosyoloji eğitimi aldı. Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Özgentürk, 1968'de Türkiye'nin ilk sokak tiyatrosunu kurdu.

(Sosyal Medya)(Sosyal Medya)

1974'te sinema sektörüne kamera asistanı olarak girdi, Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney gibi önemli yönetmenlerle çalıştı. 1979'da yönettiği ilk uzun metrajlı filmi Hazal ile tanındı.

(Sosyal Medya)(Sosyal Medya)

Ali Özgentürk öldü mü, hastalığı neydi?

Ali Özgentürk 15 Mayıs'ta (bugün) 79 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini kardeşi Nebil Özgentürk sosyal medya üzerinden duyurdu. Özgentürk'ün hastalığına ilişkin kamuoyuna açıklanmış net bir bilgi bulunmamaktadır.

(Sosyal Medya)(Sosyal Medya)

Ali Özgentürk evli mi, eşi kim?

Ali Özgentürk, yazar ve senarist Işıl Özgentürk ile evliydi. Ayrıca 2002 yılında gazeteci Saynur Tezel ile evlenmiş ve bu evlilikten Simay adında bir kızları olmuştur. Ancak bu evlilik 2017 yılında sona ermiştir.

(Takvim Foto Galeri)(Takvim Foto Galeri)

Ali Özgentürk filmleri neler?

Ali Özgentürk'ün yönetmenliğini ve/veya senaristliğini yaptığı bazı önemli filmler şunlardır:

  1. Hazal (1979)
  2. At (1982)
  3. Bekçi (1985)
  4. Su da Yanar (1987)
  5. Çıplak (1991)
  6. Yer Çekimli Aşklar (1996)
  7. Mektup (1997)
  8. Balalayka (2000)
  9. Kalbin Zamanı (2004)
  10. Yengeç Oyunu (2009)
  11. Görünmeyen (2011)
  12. 1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım filminin senaryosunu yazmıştır.
25 kilo eriyen Türkan Şorayın hastalığı ortaya çıktı! Yeşilçamın Al Yazmalısı meğer sessiz sedasız mücadele ediyormuş...25 kilo eriyen Türkan Şorayın hastalığı ortaya çıktı! Yeşilçamın Al Yazmalısı meğer sessiz sedasız mücadele ediyormuş...
25 kilo eriyen Türkan Şoray'ın hastalığı ortaya çıktı! Yeşilçam'ın Al Yazmalı'sı meğer sessiz sedasız mücadele ediyormuş...
Selvi Boylum Al Yazmalım’ın çocuk oyuncusu Zembilli’nin yıldızı çıktı! Türkan Şoray’ın oğlu Samet meğer...Selvi Boylum Al Yazmalım’ın çocuk oyuncusu Zembilli’nin yıldızı çıktı! Türkan Şoray’ın oğlu Samet meğer...
Selvi Boylum Al Yazmalım'ın çocuk oyuncusu Zembilli'nin yıldızı çıktı! Türkan Şoray'ın oğlu Samet meğer...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Külliye’de kabul edecek! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara’da
CANLI | Dünyanın gözü Türkiye’de! Rus ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe’de bir araya gelecek | Görüşme ertelenmedi
Borsa İstanbul
Tel Aviv’de Riyad’da 4’lü zirve paniği! Trump-Şara fotoğrafı korkuttu: Başkan Erdoğan kazandı İsrail dışlandı
CHP mitinginde yine hırsızlık! Silivri’de telefonu böyle çaldılar
Yerli ve yabancı basın barış müzakereleri için Dolmabahçe’ye akın etti!
Trump’ın yeni durağı Katar! Doha’dan duyurdu: Katar 160 tane uçak alacak | Başkan’a özel kılıç dansı
Gram altın için son şans! İslam Memiş ’balon patladı’ dedi işaret fişeğini yaktı: 4.500 TL’den 6.000 TL’ye...
Ev kadınlarına emeklilik imkanı! Prim ve yaş şartı var mı? Çocuk sayısı etkili olacak
Mekselina olayında yeni detaylar ortaya çıktı! Müge Anlı şoke oldu: 23 yaşındaki kızın motosikletinin arkasında ne işin var?
Metin Arolat’ın otopsi raporu hazırlandı! Ölüme giden yolda korkunç detay: Kanında uyuşturucu çıktı
CANLI TAKİP | NATO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları Antalya’da! Türkiye’ye övgü dolu sözler
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama başladı! Yasal düzenlemeler yolda
Fenerbahçe’den Galatasaray’a 2. transfer çalımı!
Trabzonspor - Galatasaray ZTK Finali sonrası olay yorum! Onur zedeledi
Sıcak Yaz geliyor | Milyonlara gelir artışı ve maaş düzenlemeleri başlıyor: 4 ayda tüm ödemeler değişecek! Kim, ne kadar alacak?
Trump yaptırımları kaldırmıştı! Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara: Erdoğan sözünü tuttu ve yerine getirdi
Türkiye bu olayı konuşuyor | Yangın faciasında korkunç detay ortaya çıktı: İtfaiye eri ailesini eterle bayıltıp yaktı
Elde var 1! Trabzonspor - Galatasaray: 0-3 | MAÇ SONUCU
ÖZEL | Günay Güvenç’ten şampiyonluk sözleri! Pazar günü bir kupa daha kaldırmak istiyoruz