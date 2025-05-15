Ali Özgentürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Senarist Ali Özgentürk öldü mü, hastalığı neydi?

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Ali Özgentürk evli mi, eşi kim?

Ali Özgentürk, yazar ve senarist Işıl Özgentürk ile evliydi. Ayrıca 2002 yılında gazeteci Saynur Tezel ile evlenmiş ve bu evlilikten Simay adında bir kızları olmuştur. Ancak bu evlilik 2017 yılında sona ermiştir.