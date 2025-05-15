Ali Özgentürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Senarist Ali Özgentürk öldü mü, hastalığı neydi?

Selvi Boylum Al Yazmalım filmi ile tanınan senarist Ali Özgentürk yaşamını yitirdi. Gelişmelerin ardından senarist Ali Özgentürk'ün biyografisine dair detaylar merak ediliyor. İşte yaşamına ilişkin detaylar...
Selvi Boylum Al Yazmalım filmi ile tanınan senarist Ali Özgentürk yaşamını yitirdi. Gelişmelerin ardından senarist Ali Özgentürk'ün biyografisine dair detaylar merak ediliyor. İşte yaşamına ilişkin detaylar...
Ali Özgentürk kimdir, kaç yaşında, nereli?
Ali Habib Özgentürk, 4 Kasım 1945'te Adana'da doğdu. İstanbul Üniversitesi'nde felsefe ve sosyoloji eğitimi aldı. Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Özgentürk, 1968'de Türkiye'nin ilk sokak tiyatrosunu kurdu.
1974'te sinema sektörüne kamera asistanı olarak girdi, Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney gibi önemli yönetmenlerle çalıştı. 1979'da yönettiği ilk uzun metrajlı filmi Hazal ile tanındı.
Ali Özgentürk öldü mü, hastalığı neydi?
Ali Özgentürk 15 Mayıs'ta (bugün) 79 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini kardeşi Nebil Özgentürk sosyal medya üzerinden duyurdu. Özgentürk'ün hastalığına ilişkin kamuoyuna açıklanmış net bir bilgi bulunmamaktadır.
Ali Özgentürk evli mi, eşi kim?
Ali Özgentürk, yazar ve senarist Işıl Özgentürk ile evliydi. Ayrıca 2002 yılında gazeteci Saynur Tezel ile evlenmiş ve bu evlilikten Simay adında bir kızları olmuştur. Ancak bu evlilik 2017 yılında sona ermiştir.
Ali Özgentürk filmleri neler?
Ali Özgentürk'ün yönetmenliğini ve/veya senaristliğini yaptığı bazı önemli filmler şunlardır: