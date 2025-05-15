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Ankara deprem bölgesi mi, fay hattı var mı? İşte fay hattı haritası

Konya'nın Kulu ilçesinde bugün 5,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem, Ankara ve çevre illerde de hissedildi. 15.46'da meydana gelen deprem 33,27 kilometre derinlikte meydana geldi. Peki Ankara deprem bölgesi mi, fay hattı varmı? İşte merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 16:12 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 16:20
Ankara deprem bölgesi mi, fay hattı var mı? İşte fay hattı haritası

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Konya'nın Kulu ilçesinde bugün 5,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem, Ankara ve çevre illerde de hissedildi. 15.46'da meydana gelen deprem 33,27 kilometre derinlikte meydana geldi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ankara deprem bölgesi mi, hangi ilçeler riskli?

AFAD ve MTA tarafından hazırlanan fay hattı haritalarına göre, Ankara'nın yer aldığı 3. derece riskli bölge, bazı illerin daha yüksek risk taşıdığı anlamına geliyor. Bu iller arasında Kahramanmaraş, Sivas, Giresun gibi şehirler bulunuyor. Ancak Ankara'da fay hatlarının daha az etkin olması ve riskin düşük olması, bu şehri deprem açısından orta dereceli riskli bir bölge yapıyor. Ankara'nın en riskli bölgelerinin başında Demetevler geliyor. Sonrasında Çamlıdere, Kazan ve Kızılcahamam risk içeren ilçeler arasında yer alıyor.

Konya Kuluda 5,2lik deprem! Ankara ve çevre iller fena sallandı!Konya Kuluda 5,2lik deprem! Ankara ve çevre iller fena sallandı!
Konya Kulu'da 5,2'lik deprem! Ankara ve çevre iller fena sallandı!

Konya Kulu'da deprem!

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)


Ankara'da fay hattı var mı?

Ankara, yerleşim açısından oldukça büyük ve gelişmiş bir şehir olmasına rağmen, fay hatlarından uzak değil. Türkiye'nin en bilinen fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, İstanbul'dan başlayarak Marmara Bölgesi'ne kadar uzanırken, Ankara'yı da etkileyebilecek diğer faylar da mevcuttur. Ancak Ankara bu hatların tam üzerinde değil, fakat dolaylı olarak risk altındadır.

Konya, Kırıkkale fay hattı nereden geçiyor? 2025 deprem riski haritası!Konya, Kırıkkale fay hattı nereden geçiyor? 2025 deprem riski haritası!
Konya, Kırıkkale fay hattı nereden geçiyor? 2025 deprem riski haritası!

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

FAY HATTI HARİTASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Yaşadığınız bölgenin deprem riskini ve fay hatlarını sorgulamak için e-Devlet sistemine giriş yaparak Deprem Haritası Sorgulama sayfasından aktif fay hatlarını görüntüleyebilirsiniz.

SORGULAMA YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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