Ankara deprem bölgesi mi, fay hattı var mı? İşte fay hattı haritası

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Ankara deprem bölgesi mi, hangi ilçeler riskli?

AFAD ve MTA tarafından hazırlanan fay hattı haritalarına göre, Ankara'nın yer aldığı 3. derece riskli bölge, bazı illerin daha yüksek risk taşıdığı anlamına geliyor. Bu iller arasında Kahramanmaraş, Sivas, Giresun gibi şehirler bulunuyor. Ancak Ankara'da fay hatlarının daha az etkin olması ve riskin düşük olması, bu şehri deprem açısından orta dereceli riskli bir bölge yapıyor. Ankara'nın en riskli bölgelerinin başında Demetevler geliyor. Sonrasında Çamlıdere, Kazan ve Kızılcahamam risk içeren ilçeler arasında yer alıyor.