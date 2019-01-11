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  • 11.01.2019
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'nin oğlu , ölüme davetiye çıkardı!

Merhum işadamı ’un kızı Aylin Koç’la aşk yaşayan , trafikte kaykay sürüp, canını tehlikeye attı!



Sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede Erkaya, ölüme davetiye çıkardı... 18 yaşındaki genç, önceki akşam Harbiye Tüyap'ın önünden kaykay tahtasıyla yola çıktı. Arkadaşlarıyla birlikte araçların arasına tehlikeli bir şekilde daldı.

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