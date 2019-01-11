Sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede Erkaya, ölüme davetiye çıkardı... 18 yaşındaki genç, önceki akşam Harbiye Tüyap'ın önünden kaykay tahtasıyla yola çıktı. Arkadaşlarıyla birlikte araçların arasına tehlikeli bir şekilde daldı.
- Saklambaç
- 11.01.2019
- Gazete
Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede, ölüme davetiye çıkardı!
Merhum işadamı Mustafa Koç’un kızı Aylin Koç’la aşk yaşayan Dilan Gerede, trafikte kaykay sürüp, canını tehlikeye attı!
Sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede Erkaya, ölüme davetiye çıkardı... 18 yaşındaki genç, önceki akşam Harbiye Tüyap'ın önünden kaykay tahtasıyla yola çıktı. Arkadaşlarıyla birlikte araçların arasına tehlikeli bir şekilde daldı.
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