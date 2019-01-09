ünlü ABD'li oyuncu ve şarkıcı JSosyal medyayı aktif olarak kullanan ve Instagram'dabulunan Lopez'den geçtiğimiz günlerde Türk hayranlarını sevindirecek bir hamle geldi. Instagram'da 1090 kişiyi takip eden ünlü sanatçı, kendisini takip edenkısa süre önce takibe aldı.adlı kullanıcıları sosyal medyada takip etmeye başladı. Daha önce deisimli Türkler'i takip eden ünlü yıldızın, böyleceçıktı. Sanatçının neden takip ettiği bilinmeyen bu 5 şanslı hayranına özenen pek çok kişi, Lopez'idiye yorum yağmuruna tuttu. ABD'li yıldızın takip ettiği Türk fanlarını konserlerine de davet edeceği öğrenildi.