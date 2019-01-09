Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez'den Türk hayranlarına büyük jest… Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve Instagram'da 86.6 milyon takipçisi bulunan Lopez'den geçtiğimiz günlerde Türk hayranlarını sevindirecek bir hamle geldi. Instagram'da 1090 kişiyi takip eden ünlü sanatçı, kendisini takip eden 2 Türk gencini kısa süre önce takibe aldı.
49 yaşındaki yıldız; Ogan Cihan Öcal ve İzmirhan adlı kullanıcıları sosyal medyada takip etmeye başladı. Daha önce de Gürkan Bilgin, Deniz Şevval ve İrem Üçyaşar isimli Türkler'i takip eden ünlü yıldızın, böylece takibe aldığı Türk sayısı da beşe çıktı. Sanatçının neden takip ettiği bilinmeyen bu 5 şanslı hayranına özenen pek çok kişi, Lopez'i "Bizi de takip et" diye yorum yağmuruna tuttu. ABD'li yıldızın takip ettiği Türk fanlarını konserlerine de davet edeceği öğrenildi.
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