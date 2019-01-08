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  • 08.01.2019
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'nın şıklığı gözlerden kaçmadı

Sıla terapide
Oyuncu Ahmet Kural'dan dayak yediğini iddia eden şarkıcı Sıla, geçtiğimiz akşam 'ndeydi. 'de sahnelenen 'nun tiyatro oyunu 'Tamamla Bizi Ey Aşk'ı izlemeye giden 'nın siyah şıklığı gözlerden kaçmadı.




Yüzü gülen Sıla, sıkıntılı günlerini atlatmış gibiydi.

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