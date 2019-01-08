Oyuncu Ahmet Kural'dan dayak yediğini iddia eden şarkıcı Sıla, geçtiğimiz akşam Trump Alışveriş Merkezi'ndeydi. AVM'de sahnelenen Ali Poyrazoğlu'nun tiyatro oyunu 'Tamamla Bizi Ey Aşk'ı izlemeye giden Sıla'nın siyah şıklığı gözlerden kaçmadı.
Yüzü gülen Sıla, sıkıntılı günlerini atlatmış gibiydi.
Yüzü gülen Sıla, sıkıntılı günlerini atlatmış gibiydi.
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