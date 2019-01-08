Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ilk kez tiyatro sahnesine çıkacağı 'Alice Müzikali'ne ilgi büyük… Şükrü Özyıldız, Ezgi Mola, Enis Arıkan'ın da yer alacağı müzikalin biletleri kapışıldı. 7 Şubat'ta Zorlu PSM'de görücüye çıkacak müzikalin biletleri neredeyse tükendi.
Merakla beklenen müzikalin prömiyeri için satışa sunulan 223 ile 87 lira arasında değişen biletleri tükendi. 24 Mart'a kadar sürecek olan 'Alice Müzikali'nin diğer gösterimlerindeki biletlerin çoğunun da hızlıca bitiyor olması, "Türk sanatseverler, iş başında" dedirtti.
Merakla beklenen müzikalin prömiyeri için satışa sunulan 223 ile 87 lira arasında değişen biletleri tükendi. 24 Mart'a kadar sürecek olan 'Alice Müzikali'nin diğer gösterimlerindeki biletlerin çoğunun da hızlıca bitiyor olması, "Türk sanatseverler, iş başında" dedirtti.
kalan karakter 1000
Bu müzikalin ekibi, sahnesi filan yurt dışından mı ithal edildi? Maliyetleri yurt dışından gelen müzikallerle aynı.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.