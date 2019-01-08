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'nın başrolünde olduğu 'ne yoğun ilgi

’nın başrolündeki ‘Alice Harikalar Diyarı’nda’ romanından uyarlanan ‘’ne yoğun ilgi... 7 Şubat’taki prömiyer biletleri tamamen tükenirken; diğer günlerin de biletleri bitmek üzere!

Harika talep
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ilk kez tiyatro sahnesine çıkacağı 'Alice Müzikali'ne ilgi büyük… Şükrü Özyıldız, , 'ın da yer alacağı müzikalin biletleri kapışıldı. 7 Şubat'ta Zorlu PSM'de görücüye çıkacak müzikalin biletleri neredeyse tükendi.



Merakla beklenen müzikalin prömiyeri için satışa sunulan 223 ile 87 lira arasında değişen biletleri tükendi. 24 Mart'a kadar sürecek olan ''nin diğer gösterimlerindeki biletlerin çoğunun da hızlıca bitiyor olması, "Türk sanatseverler, iş başında" dedirtti.

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Bu müzikalin ekibi, sahnesi filan yurt dışından mı ithal edildi? Maliyetleri yurt dışından gelen müzikallerle aynı.

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cevapla 11.01.2019 14:21
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