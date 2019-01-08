Geçtiğimiz aylarda 15 yıllık evliliğini bitiren Ayşe Kucuroğlu, yeni yılı Yunanistan'da karşılamıştı. Kucuroğlu, son görüntüsündeki fitliği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine topladı. Beş çocuk annesi Kucuroğlu, herkesin merakla sorduğu sırrını açıkladı. Sosyetik anne, tek sırrının ilik olduğunu anlattı. Haftada üç-dört gün ilik tükettiğini vurguladı.
- Saklambaç
- 08.01.2019
- Gazete
İşte güzelilik sırrı
Geçtiğimiz aylarda 15 yıllık evliliğini bitiren Ayşe Kucuroğlu, yeni yılı Yunanistan'da karşılamıştı. Kucuroğlu, son görüntüsündeki fitliği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine topladı. Beş çocuk annesi Kucuroğlu, herkesin merakla sorduğu sırrını açıkladı. Sosyetik anne, tek sırrının ilik olduğunu anlattı. Haftada üç-dört gün ilik tükettiğini vurguladı.
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