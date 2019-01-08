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  • 08.01.2019
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İşte güzelilik sırrı

İşte güzelilik sırrı

Geçtiğimiz aylarda 15 yıllık evliliğini bitiren , yeni yılı 'da karşılamıştı. Kucuroğlu, son görüntüsündeki fitliği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine topladı. Beş çocuk annesi Kucuroğlu, herkesin merakla sorduğu sırrını açıkladı. Sosyetik anne, tek sırrının ilik olduğunu anlattı. Haftada üç-dört gün ilik tükettiğini vurguladı.




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