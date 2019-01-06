Amerikalı ünlü sinema oyuncusu Sandra Bullock'un başrolünde oynadığı Netflix filmi Bird Box, izlenme rekorları kırdı. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran filmde, görüldükleri takdirde insanların kendilerini öldürmesine neden olan şeytani varlıklara karşı gözlerini bağlayan ailelerin zorlu hayat mücadeleleri anlatıldı. Filmin bu konsepti ise sosyal medyada yeni bir akıma yol açtı. Binlerce kişi gözlerini bağlayıp yaşamaya başladı.
- Saklambaç
- 06.01.2019
- Gazete
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