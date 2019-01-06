İkiz krizi

Dünyaca ünlü ABD'li aktör George Clooney ile avukat Amal Clooney arasındaki sürtüşmenin nedeni öğrenildi. 2014 yılında dünyaevine giren çift, iddialara göre geçtiğimiz günlerde kavga etti. Anlaşmazlığın nedeni ise genç kadının ikizleriyle fazla ilgilenmemesiydi. Bu durumu kabullenen Amal Clooney, kariyerini geri plana atıp, çocuklarıyla ilgileneceğini söyledi.
- Saklambaç
- 06.01.2019
- Gazete
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