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  • 06.01.2019
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İkiz krizi

İkiz krizi
Dünyaca ünlü ABD'li aktör ile avukat arasındaki sürtüşmenin nedeni öğrenildi. 2014 yılında dünyaevine giren çift, iddialara göre geçtiğimiz günlerde kavga etti. Anlaşmazlığın nedeni ise genç kadının ikizleriyle fazla ilgilenmemesiydi. Bu durumu kabullenen Amal Clooney, kariyerini geri plana atıp, çocuklarıyla ilgileneceğini söyledi.

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