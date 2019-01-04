Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 04.01.2019
  • Gazete

Çiçero afişte

Çiçero afişte
2017'de Ayla, 2018'e Müslüm filmleriyle damga vuran yapımcı Mustafa Uslu, 2019'a Çiçero filmiyle hızlı bir giriş yapıyor. 18 Ocak Cuma günü tüm 'de vizyona girecek filmin afişi izleyicilerin beğenisine sunuldu. Adolf Hitler'den Winston Churchill'e filmin tüm ana karakterlerinin yer aldığı dikkat çekici afişi grafik sanatçısı Koray Güler tasarladı. Film, 'daki İngiliz Büyükelçiliği'nde görev yapan ve kod adı Çiçero olan 'nın, 'nin gizli bilgilerini 'ya sızdırmasıyla başlıyor...



İLYAS BAZNA KİMDİR?
Asıl adı Elyesa Bazna olan İlyas Bazna, Arnavut asıllı bir Türk casustur. Bazna, 1943'te 'Çiçero' kod adıyla İngiltere'ye ait 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştirebilecek çok değerli ve gizli bilgileri Almanlar'a sızdırdı. Türkiye'nin savaşa girmemesinde rol oynayan Bazna, 66 yaşında öldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriÇiçero afişte
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri