Çiçero afişte

2017'de Ayla, 2018'e Müslüm filmleriyle damga vuran yapımcı Mustafa Uslu, 2019'a Çiçero filmiyle hızlı bir giriş yapıyor. 18 Ocak Cuma günü tüm Türkiye'de vizyona girecek filmin afişi izleyicilerin beğenisine sunuldu. Adolf Hitler'den Winston Churchill'e filmin tüm ana karakterlerinin yer aldığı dikkat çekici afişi grafik sanatçısı Koray Güler tasarladı. Film, Ankara'daki İngiliz Büyükelçiliği'nde görev yapan ve kod adı Çiçero olan İlyas Bazna'nın, İngiltere'nin gizli bilgilerini Almanya'ya sızdırmasıyla başlıyor...
İLYAS BAZNA KİMDİR?
Asıl adı Elyesa Bazna olan İlyas Bazna, Arnavut asıllı bir Türk casustur. Bazna, 1943'te 'Çiçero' kod adıyla İngiltere'ye ait 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştirebilecek çok değerli ve gizli bilgileri Almanlar'a sızdırdı. Türkiye'nin savaşa girmemesinde rol oynayan Bazna, 66 yaşında öldü.
İLYAS BAZNA KİMDİR?
Asıl adı Elyesa Bazna olan İlyas Bazna, Arnavut asıllı bir Türk casustur. Bazna, 1943'te 'Çiçero' kod adıyla İngiltere'ye ait 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştirebilecek çok değerli ve gizli bilgileri Almanlar'a sızdırdı. Türkiye'nin savaşa girmemesinde rol oynayan Bazna, 66 yaşında öldü.
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