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  • 23.12.2018
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Torpilli

Torpilli Meghan
Prens Harry ile evlenerek Sussex Düşesi olan , İngiliz Vogue dergisi tarafından 2018'in en şık ve stil sahibi kadınları arasında üçüncü seçildi. Derginin, Tracee Ellis Ross ve Lady Gaga'dan sonra Meghan'ı en şık seçmesi, 'torpil' eleştirilerini de beraberinde getirdi. Sebep olarak da geçtiğimiz günlerde Maghan'ın katıldığı bir etkinlikte yazlık ve dar bir elbise tercih etmesi gösterildi.

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