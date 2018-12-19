Güzel model Tülin Şahin, önceki gün işadamı aşkı Pedro Noronha'yla Portekiz'e uçtu. Aşkının memleketine giden Şahin, uçaktan da paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
38 yaşındaki model, bir yandan Türk kahvesini içip bir yandan da Portekizli yazar Jose Saramago'nun kitabını okudu.
38 yaşındaki model, bir yandan Türk kahvesini içip bir yandan da Portekizli yazar Jose Saramago'nun kitabını okudu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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