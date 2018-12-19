Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 19.12.2018
  • Gazete

, aşkı 'yla Portekiz'e uçtu!

, önceki gün aşkının memleketi Portekiz’e giderken bir yandan da uçakta Türk kahvesi keyfi yaptı.

Aşk elçisi
Güzel model Tülin Şahin, önceki gün işadamı aşkı Pedro Noronha'yla Portekiz'e uçtu. Aşkının memleketine giden Şahin, uçaktan da paylaşım yapmayı ihmal etmedi.




38 yaşındaki model, bir yandan Türk kahvesini içip bir yandan da Portekizli yazar Jose Saramago'nun kitabını okudu.



60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriTülin Şahin, aşkı Pedro Noronha'yla Portekiz'e uçtu!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar