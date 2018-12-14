Babalık tıraşı

Almeda Abazi ile mutlu bir evliliği olan ve baba olmaya hazırlanan oyuncu Tolgahan Sayışman, ünlülerin kuaförü Adem Terzi'ye gidip imaj tazeledi. Eşiyle birlikte büyük bir heyecan içinde olduklarını söyleyen yakışıklı oyuncu, "İnşallah bebeğimizi sağlıklı bir şekilde kucağımıza alırız" dedi.