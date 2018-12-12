Moda dünyasının en önemli törenlerinden İngiliz Moda Ödülleri (2018 British Fashion Awards), önceki akşam Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılan törenle sahiplerini buldu. Dünyaca ünlü yıldızlar ve Kraliyet Ailesi üyelerinin katıldığı törende; Türk fotoğrafçı Mert Alaş da ortağıyla birlikte ödül aldı. Ankara'da doğup büyüyen Alaş, tören sonrası şunları söyledi: "Türkiye'yi biraz dolaşırsanız, zaten dünyaya bambaşka bakmayı öğrenirseniz. Ülkemin her noktası, ayrı bir estetik içeriyor. Fotoğraflarımın başarısını ülkeme borçluyum. Türkiye'yi görmeden ölmeyin."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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