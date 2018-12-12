dünyasının en önemli törenlerindenönceki akşamyapılan törenle sahiplerini buldu. Dünyaca ünlü yıldızlar ve Kraliyet Ailesi üyelerinin katıldığı törende;da ortağıyla birlikte ödül aldı. Ankara'da doğup büyüyen Alaş, tören sonrası şunları söyledi: