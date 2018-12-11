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  • 11.12.2018
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Can’ın jönü

, çocuklarının izinden gitmesini istiyor. Can, özellikle 18 yaşındaki küçük oğlu ’ün dizilerde başrol oynamasını diliyor.

Can’ın jönü
Sibel Can, çocuklarıyla ilgili hayalini açıkladı. Önceki akşam oğlu Emir Aksüt ile bir törene katılan Can, "Çocuklarımı kandırıp, oyuncu ve şarkıcı yapmak istiyorum" deyip şunları ekledi:

"Melisa, piyano çalıyor; sesi de çok güzel. Emir'e de 'Oğlum neden dizilerde rol almıyorsun?' diyorum. Büyük oğlum Engincan da oyunculuk tekliflerini reddediyor."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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