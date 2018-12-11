Can’ın jönü

Sibel Can, çocuklarıyla ilgili hayalini açıkladı. Önceki akşam oğlu Emir Aksüt ile bir törene katılan Can, "Çocuklarımı kandırıp, oyuncu ve şarkıcı yapmak istiyorum" deyip şunları ekledi:
"Melisa, piyano çalıyor; sesi de çok güzel. Emir'e de 'Oğlum neden dizilerde rol almıyorsun?' diyorum. Büyük oğlum Engincan da oyunculuk tekliflerini reddediyor."
"Melisa, piyano çalıyor; sesi de çok güzel. Emir'e de 'Oğlum neden dizilerde rol almıyorsun?' diyorum. Büyük oğlum Engincan da oyunculuk tekliflerini reddediyor."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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