SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Borsa manipülasyon soruşturmasında 3 kişi tutuklandı!

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025 , 13:29 Güncelleme Tarihi :24 Mayıs 2025 , 13:31
Borsa manipülasyon soruşturmasında 3 kişi tutuklandı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında kapsamında 3 kişi tutuklandı.

ÜNSAL BAN DA LİSTEDE
Borsa İstanbul'da manipülasyon iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş adliyeye sevk edildi.

Ünsal Ban yurt dışına kaçmaya çalışırken Fethiye'de yakalanmıştıÜnsal Ban yurt dışına kaçmaya çalışırken Fethiye'de yakalanmıştı

3 şüpheli savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, Ünsan Ban 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan diğer iki şüphelinin ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

Borsa İstanbulda piyasa dolandırıcılığı soruşturması: Ünsal Ban Fethiyede yakalandıBorsa İstanbulda piyasa dolandırıcılığı soruşturması: Ünsal Ban Fethiyede yakalandı
Borsa İstanbul'da piyasa dolandırıcılığı soruşturması: Ünsal Ban Fethiye'de yakalandı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekrem İmamoğlu’nu yakından tanıyan iş insanı bombayı patlattı: Örgütün omurgası kırıldı
İnfaz düzenlemesi için geri sayım! Bayram öncesi yasalaşır mı? İşte teklifin detayları...
Mide bulandıran olay! 2 ilde vatandaşa at, eşek ve kanatlı et yedirmişler! Bakanlık yeni listeyi yayımladı
Trump’tan nükleer imza! Beyaz Saray’da uranyum kararı: En büyük tesisi yapacağız dedi
İnan Kıraç-Emine Alangoya-İpek Kıraç üçgeninde sular durulmuyor! Olay günü neler yaşandı? Şoke eden ifade: Aracı üzerime sürdüler
Google tekelini yapay zeka kırdı! 2022’den beri ilk kez tehdit altında
Online alışverişte yeni dönem! Bakanlık duyurdu: Cep telefonu, akıllı saat, tablet, bilgisayar...
CHP’li İBB’ye 4. dalga operasyon | Saraçhane’deki rüşvet ve yolsuzluk ağı bir bir çözülüyor! Seçil Erzan dosyasında ismi geçen tefeci dosyada
Kırmızı bültenle aranıyorlardı! 3 suçlu daha paketlenip getirildi
Türkiye zirvede! Hayvancılıkta Avrupa’da yeniden ilk sıraya yükseldik
HAFTA SONU ALARMI: Meteoroloji uyardı: O ilçelere şemsiye şart! 24 Mayıs hava durumu raporu
Yapım şirketi sahibi itirafçı oldu! İBB’deki rüşvet ağını anlattı: Ver parayı al hak edişi
Tazminata Temmuz zammı! Nasıl hesaplanıyor? Hangi ek ödemeler hesaba katılıyor?
Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’ne kalite transfer! Kabus bitiyor
MHP lideri Devlet Bahçeli’den adaylık çağrısı: Türkiye’nin Erdoğan’a ihtiyacı var
Ekrem İmamoğlu’nun telefon oyunu! Koruma müdürü Mustafa Akın’a ne talimat verdi? Sakladıkları yer böyle ortaya çıktı
ATV’nin yeni dizisi Aile Saadeti’nin çekimleri keyifle devam ediyor: Ekibin tamamı artık sette!
Okan Buruk’tan şampiyon kadro kararı! İlk 11’i netleştirdi
Fenerbahçe’den transferde general hamlesi! Orta sahanın patronu olacak
Can Borcu’nun Yaşar’ı Cüneyt Mete’nin eşi Kardeşlerim’in yıldızı çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar...