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  • 08.12.2018
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Kralların kumaşına sosyetik ilgi

Kralların kumaşına sosyetik ilgi
"Kralların kumaşı" olarak bilinen kaşmiri, tasarımlarıyla yeniden yorumlayan dünyanın sayılı kaşmir üreticilerinden Gobi, yeni koleksiyonunu İstanbul Nişantaşı'ndaki mağazasında tanıttı. Etkinliğe , Pervin Ersoy, Sinem Yıldırım, Buket Taşdelen, Özlem Eraslan, Gülay Kamaz, Eda Erkul, Çağla Demir, Hazal Eylül Çelik gibi cemiyet ve televizyon dünyasından ünlü isimler katıldı. Konuşmaların ardından konuklar bol bol alışveriş yaptı.



SİNEM YILDIRIM



BUKET TAŞDELEN
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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