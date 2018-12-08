Arslan yürekli Atakan!

Türkiye, "Avatar" lakabıyla anılan milli boktör Çağan Atakan Arslan'ı (29), 2016 yılında katıldığı "Survivor" adlı yarışma programıyla tanıdı. Survivor şampiyonu olan Arslan, 500 liralık para ödülünü kazandı. 2008'den beri kick boks ve Muay Thai milli takımlarında ülkemizi uluslararası arenada temsil eden Avatar, bu kez yumruğunu küçük bir kızı hayata bağlamak için salladı. Milli sporcu, 1 Aralık'ta Almanya'daki Fraport Arena'da dünya kick boksunun yıldız isimlerinin katıldığı "Mix Fight Championship"ta dövüşerek küçük bir kızın yüzünü güldürmeyi başardı. Avatar Atakan, bu kez lösemi hastası 2 yaşındaki Noemi için ringe çıktı. Roman Hein Ger ile ringde karşılaştı. Avatar Atakan, 2. rounddan sonra maçın kontrolünü ele aldı. 3. roundda rakibini nakavttın eşiğine getiren Avatar, zorlu mücadeleyi kazandı. Maçtan kazandığı 850 bin TL'yi de kanser tedavisi görmekte olan Noemi'ye bağışladı. Milli sporcu, örnek davranışıyla herkesin kalbini kazandı.
Milli boksör, lösemiyle mücadele eden Noemi'ye yardım elini uzattı.
Çağan Atakan Arslan, 2017 yılında Serap Korkmaz ile evlenmişti. Çiftin geçtiğimiz Haziran ayınca bir oğlu dünyaya gelmişti.
Milli boksör, lösemiyle mücadele eden Noemi'ye yardım elini uzattı.
Çağan Atakan Arslan, 2017 yılında Serap Korkmaz ile evlenmişti. Çiftin geçtiğimiz Haziran ayınca bir oğlu dünyaya gelmişti.
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