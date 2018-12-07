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  • 07.12.2018
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: 'Şimdi düşünsün'

; oğlu Azur, ’dan başka kimseyi dinlemeyince hırs yaptı. Yeni şarkısı ‘Bir İhtimal Biliyorum’u piyasaya süren ünlü popçu, Megastar’a da esprili bir gönderme yaptı.

Şimdi Tarkan düşünsün
"Oğlum Azur Benan'ın ilk kelimesi Tarkan oldu" diyen Gülşen'den Megastar'a mesaj var. Bugün yeni şarkısı 'Bir İhtimal Biliyorum'u çıkaran popçu, parçanın hikayesini şöyle anlattı:
"Azur doğduktan sonra, hep Tarkan'ı dinledi. 'Bu da annenin şarkısı' desem de başaramadım. Hırs yaptım. Yeni şarkım ortaya çıktı. Şimdi düşünsün."
, "Azur, şarkının nakaratındaki 'yanıyor yanıyor'u 'naniyo naniyo' diye efkarlı efkarlı söylüyor. Hatta çalmazsak ağlıyor. Oh be!" diyerek mutluluğunu paylaştı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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