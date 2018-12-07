"Oğlum Azur Benan'ın ilk kelimesi Tarkan oldu" diyen Gülşen'den Megastar'a mesaj var. Bugün yeni şarkısı 'Bir İhtimal Biliyorum'u çıkaran popçu, parçanın hikayesini şöyle anlattı:
"Azur doğduktan sonra, hep Tarkan'ı dinledi. 'Bu da annenin şarkısı' desem de başaramadım. Hırs yaptım. Yeni şarkım ortaya çıktı. Şimdi Tarkan düşünsün."
Gülşen, "Azur, şarkının nakaratındaki 'yanıyor yanıyor'u 'naniyo naniyo' diye efkarlı efkarlı söylüyor. Hatta çalmazsak ağlıyor. Oh be!" diyerek mutluluğunu paylaştı.
"Azur doğduktan sonra, hep Tarkan'ı dinledi. 'Bu da annenin şarkısı' desem de başaramadım. Hırs yaptım. Yeni şarkım ortaya çıktı. Şimdi Tarkan düşünsün."
Gülşen, "Azur, şarkının nakaratındaki 'yanıyor yanıyor'u 'naniyo naniyo' diye efkarlı efkarlı söylüyor. Hatta çalmazsak ağlıyor. Oh be!" diyerek mutluluğunu paylaştı.
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