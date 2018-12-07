Annelik heyecanı

İki ay önce evlenen Fatoş Kabasakal, geçtiğimiz akşam Fashionist Fuarı'nın galasında müjdeyi verdi. 5 aylık hamile olan Kabasakal, OTIAD ve CNR Holding'in iş birliğindeki gecede şöyle konuştu:
"Yakında inşallah kızımız Melek dünyaya gelecek. Garip bir duygu içerisindeyim. Allah her kadına bu güzel duyguyu tattırsın."
"Yakında inşallah kızımız Melek dünyaya gelecek. Garip bir duygu içerisindeyim. Allah her kadına bu güzel duyguyu tattırsın."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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