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  • 07.12.2018
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Annelik heyecanı

Annelik heyecanı
İki ay önce evlenen Fatoş Kabasakal, geçtiğimiz akşam Fashionist 'nın galasında müjdeyi verdi. 5 aylık hamile olan Kabasakal, OTIAD ve CNR Holding'in iş birliğindeki gecede şöyle konuştu:
"Yakında inşallah kızımız Melek dünyaya gelecek. Garip bir duygu içerisindeyim. Allah her kadına bu güzel duyguyu tattırsın."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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