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  • 07.12.2018
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Altın kız

Altın kız Burcu
Güzel sunucu , Mybestfriends markasının yeni koleksiyonu için Lara Sayılgan'a poz verdi. Altın rengi kostümlerle ışıl ışıl parlayan sunucu, çarpıcı pozlarıyla göz doldurdu.
Bu arada dünyaca ünlü modacı 'in de ilgiyle takip ettiği Türk markasının 'Iconics' koleksiyonu 17 Aralık'ta Raffles Hotel'deki yılbaşı etkinliğinde beğeniye sunulacak.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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