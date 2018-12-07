Güzel sunucu Burcu Esmersoy, Mybestfriends markasının yeni koleksiyonu için Lara Sayılgan'a poz verdi. Altın rengi kostümlerle ışıl ışıl parlayan sunucu, çarpıcı pozlarıyla göz doldurdu.
Bu arada dünyaca ünlü modacı Karl Lagerfeld'in de ilgiyle takip ettiği Türk markasının 'Iconics' koleksiyonu 17 Aralık'ta Raffles Hotel'deki yılbaşı etkinliğinde beğeniye sunulacak.
Bu arada dünyaca ünlü modacı Karl Lagerfeld'in de ilgiyle takip ettiği Türk markasının 'Iconics' koleksiyonu 17 Aralık'ta Raffles Hotel'deki yılbaşı etkinliğinde beğeniye sunulacak.
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