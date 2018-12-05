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  • 05.12.2018
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'dan eşi Turan'a milyonluk jest!

, 2 ay önce anne olan eşi Turan’ın 33. için önceki akşam sürpriz parti organize etti. Bununla da kalmayan ünlü futbolcunun, önümüzdeki yazı eşi ve oğluyla daha rahat geçirebilmek için ’dan 30 milyon TL’lik bir villa alacağı konuşuluyor...



Ünlü futbolcu Arda Turan, 2 ay önce oğulları Hamza Arda'yı dünyaya getiren eşi Aslıhan Doğan Turan için önceki akşam ailesinin ve yakın dostlarının katıldığı 40 kişilik bir doğum günü partisi düzenledi. Turan, 33 yaşına basan güzel eşi için iki katlı ve çiçekli bir pasta yaptırdı. Dilek tutup mumları üfleyen Aslıhan Turan'ı Arda Turan, alnından öperek tebrik etti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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